Salerno scontro nella zona industriale | rallentamenti pesanti e coda fino alla tangenziale Sud

Nella zona industriale di Salerno si sono registrati rallentamenti significativi e lunghe code fino alla tangenziale Sud a causa di un incidente stradale avvenuto questa mattina. La situazione sta causando disagi alla circolazione in una delle aree più trafficate della città, con conseguenti ripercussioni sui tempi di percorrenza. Si consiglia di pianificare percorsi alternativi e di prestare attenzione alle indicazioni del personale di emergenza.

Mattinata difficile per la circolazione nella zona industriale di Salerno, dove un incidente stradale ha mandato in sofferenza uno dei punti più trafficati nelle ore di punta. Il sinistro è avvenuto in prossimità dell'incrocio tra via Terre Risaie e via Wenner, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità locale: rallentamenti, file e manovre a passo d'uomo hanno interessato l'area fin dalle prime ore. Ripercussioni anche sulla tangenziale. Le conseguenze si sono estese rapidamente oltre la zona dell'impatto. Segnalate infatti code e congestione anche lungo la tangenziale cittadina, in particolare in direzione Sud, dove il traffico risulta appesantito per chi deve raggiungere l' uscita Aversana.

