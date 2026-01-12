Salerno rifiuti abbandonati vicino a una scuola in centro | protesta e segnalazioni anche in periferia

A Salerno, si segnalano problemi di decoro urbano con rifiuti abbandonati vicino a una scuola in centro, in via Fieravecchia. Sacchi e rifiuti sono stati lasciati lungo il marciapiede, creando preoccupazione tra residenti e studenti. Segnalazioni anche in altre zone della città evidenziano la necessità di interventi per migliorare la pulizia e la gestione dei rifiuti.

Ancora segnalazioni sul fronte del decoro urbano a Salerno. In pieno centro, a ridosso di un istituto scolastico di via Fieravecchia, si notano da giorni sacchi e rifiuti accatastati lungo il marciapiede, sotto il muro e a pochi metri dall’ingresso. La situazione, oltre a creare disagio a residenti e famiglie negli orari di entrata e uscita, alimenta preoccupazioni legate a igiene e sicurezza in un’area quotidianamente molto frequentata. Non solo centro: criticità anche in zona Calata San Vito. Un’altra area indicata come problematica è quella di Calata San Vito, dove vengono segnalati accumuli di spazzatura e materiali lasciati a bordo strada. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Salerno, rifiuti abbandonati vicino a una scuola in centro: protesta e segnalazioni anche in periferia Leggi anche: Emergenza rifiuti a Qualiano: sacchi pieni di spazzatura abbandonati vicino a una scuola Leggi anche: "Niente fogne né illuminazione, strade pericolose e rifiuti abbandonati in periferia" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Battipaglia, rifiuti abbandonati per strada: 38 multe; Castellammare di Stabia, rifiuti abbandonati in strada: due sanzioni grazie alle foto-trappole; Italia dei Diritti De Pierro denuncia, a Giuliano rifiuti abbandonati mettono a rischio l'incolumità dei cittadini; Strade insicure nel salernitano: Italia dei Diritti attacca il sindaco. Battipaglia, rifiuti abbandonati per strada: 38 multe - A Battipaglia prosegue con determinazione la lotta all’abbandono illecito dei rifiuti sul territorio comunale. msn.com

Avellino-Salerno: rifiuti abbandonati in strada: i controlli dei carabinieri - I carabinieri di Avellino hanno individuato e denunciato sei automobilisti sorpresi in flagranza mentre, soprattutto durante le ore ... ilmattino.it

Rifiuti ovunque, il consigliere Avella attacca: «Salerno sporca, così non funziona» - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.