Il presidente della Sala ha dichiarato che, in presenza di opere private sostitutive di investimenti pubblici, gli eventuali costi aggiuntivi del Villaggio Olimpico potrebbero non essere coperti da aiuti pubblici. Questa posizione solleva domande sulla possibilità di finanziare gli extra costi e sull'uso di fondi pubblici in progetti di investimento privato, evidenziando l'importanza di chiarire i criteri di supporto finanziario in tali situazioni.

“Se c'è un'opera privata fatta in sostituzione di investimenti pubblici, gli extra costi non possono essere considerati?”. Così il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha risposto alla domanda di una giornalista di Report che gli chiedeva, in sostanza, come si comporterà il Comune di Milano a riguardo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Leggi anche: Olimpiadi Milano-Cortina, Abodi al Parlamento: mezze verità e omissioni sugli extra costi di Villaggio Olimpico e Arena Santa Giulia

Leggi anche: “Olimpiadi, rendere pubblici i documenti sugli extra-costi”. Il Tar boccia palazzo Marino che aveva negato gli atti

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Sala non esclude aiuti pubblici per gli extra costi del Villaggio Olimpico - Coima, la società di Manfredi Catella, ha realizzato il villaggio che ospiterà gli atleti olimpionici e sarà poi convertito in studentato (che la stessa Coima ... milanotoday.it

+++ IL GIALLO, 30ENNE TROVATO MORTO A CASA: SI INDAGA +++ Un 30enne, di origini straniere, è stato trovato senza vita nella propria abitazione a Sala Consilina. Salma sequestrata, non si esclude alcuna pista. #SalaConsilina #indagini #carabinieri - facebook.com facebook