Saccheggia il laboratorio di New Tutto Dolce il titolare | Restituisci gli oggetti i soldi non ci interessano
Un individuo è stato sorpreso mentre arraffava oggetti dal laboratorio di “New Tutto Dolce” e fuggiva. Il titolare ha affermato:
Saccheggia il laboratorio di una pasticceria e fugge. Ma non fa bene i suoi conti e viene ripreso dalle telecamere di videosorveglianza dell'esercizio. A renderlo noto, il titolare del negozio di Angri, “New Tutto Dolce”, in via Madonna delle Grazie: “Vorrei invitare la persona che ieri si è. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
