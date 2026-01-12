Saccheggia il laboratorio di New Tutto Dolce il titolare | Restituisci gli oggetti i soldi non ci interessano

Da salernotoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un individuo è stato sorpreso mentre arraffava oggetti dal laboratorio di “New Tutto Dolce” e fuggiva. Il titolare ha affermato:

Saccheggia il laboratorio di una pasticceria e fugge. Ma non fa bene i suoi conti e viene ripreso dalle telecamere di videosorveglianza dell'esercizio. A renderlo noto, il titolare del negozio di Angri, “New Tutto Dolce”, in via Madonna delle Grazie: “Vorrei invitare la persona che ieri si è. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Arriva «Lost», il laboratorio che dà nuova vita agli oggetti smarriti

Leggi anche: James Van Der Beek mette in vendita gli oggetti di Dawson’s Creek: ha bisogno di soldi per curarsi

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.