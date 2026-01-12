Sabatini commenta il pareggio tra Inter e Napoli, sottolineando l'importanza della prestazione di Conte e analizzando le criticità della difesa nerazzurra. Secondo l’esperto, l’allenatore ha offerto una lezione di calcio, mentre alcune individualità come Akanji non hanno soddisfatto le aspettative. La sua analisi evidenzia la necessità di rinforzi per migliorare la squadra e affrontare meglio le sfide future.

Inter News 24 Sabatini analizza il pareggio tra Inter e Napoli, criticando duramente la reazione di Conte e la difesa nerazzurra. Il big match di San Siro ha lasciato indicazioni chiare sulla gerarchia del campionato. Secondo Sandro Sabatini, intervenuto sul suo canale YouTube, il verdetto del campo è stato sorprendente: « Ha giocato meglio il Napoli, bisogna dirlo forte e chiaro». Nonostante il risultato di 2-2, il giornalista ritiene che l’Inter debba tirare un sospiro di sollievo, poiché la squadra di Conte ha agito da vera padrona della partita pur dovendo fare i conti con numerose assenze pesanti. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Sabatini non ha dubbi: «Inter Napoli? Conte ha dato una lezione di calcio. Akanji molto deludente, ai nerazzurri servono rinforzi»

Leggi anche: De Maggio si sbilancia: «Il Napoli ha dato una lezione di calcio all’Inter. Partenopei ampiamente superiori»

Leggi anche: In Olanda sfottono il Napoli: il Psv ha dato una lezione di calcio al potente Napoli di Conte (Telegraaf)

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Sabatini lancia la Juventus: Ecco quando ci sarà l'aggancio o il sorpasso al Napoli; Caos Cancelo-Inter, scoppia la lite: cosa è successo; Trevisani: “4 del Milan titolari nell’Inter”. Sabatini: “Pulisic meglio di Thuram?”. Biasin contesta; Sabatini e quel paradosso di Luka Modric nel Milan: A volte sembra troppo intelligente per gli altri.

Sabatini: “Conte, lezione di calcio. Akanji grande delusione. L’Inter ha bisogno del mercato” - Su YouTube, Sandro Sabatini ha fatto un'analisi di quanto accaduto ieri sera a San Siro tra Inter e Napoli nello scontro diretto di Serie A ... msn.com