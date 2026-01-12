Russia nella notte Kiev sotto attacco

Nella notte, la Russia ha condotto un attacco con droni su Kiev, colpendo un edificio della capitale ucraina. L’incidente è stato confermato dalle autorità locali e dai media, tra cui il Kyiv Independent. L’evento evidenzia la persistenza delle tensioni e dei conflitti nella regione, mantenendo alta l’attenzione sulla situazione in Ucraina.

4.27 La Russia ha lanciato un'ondata di droni su Kiev nella notte, colpendo un edificio della capitale ucraina come riferito dalle autorità locali e media come il Kyiv Independent. Segnalati diversi incendi e blackout energetici in migliaia di abitazioni già sotto il gelo. Le difese aeree ucraine hanno intercettato i velivoli,evitando vittime. Questo attacco segue il raid del 9 gennaio che ha provocato sempre a Kiev 4 morti, con oltre 150 droni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Zelensky e Trump sentono i leader Ue prima dell’incontro in Florida: Kiev sotto attacco nella notte Leggi anche: Guerra Ucraina – Russia, attacco nella notte: esplosioni su Kiev, droni su Dnipro e caccia verso Kharkiv Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Guerra Ucraina - Russia, le news del 10 gennaio. Media: Parigi potrebbe inviare 6mila militari in Ucraina; Ucraina - Russia, le notizie sulla guerra in diretta | Kiev è di nuoto sotto attacco: nella notte allarme antiaereo e esplosioni; Ucraina, Kiev: La Russia ha colpito due navi cargo nel Mar Nero; Kiev: in una settimana neanche un giorno senza attacchi agli impianti energetici. La Russia ha colpito nella notte Kiev e Leopoli,usato anche un missile ipersonico, Europa in tensione - Nella capitale Ucraina elettricità e acqua interrotte, i raid, secondo Mosca sono una risposta al presunto attentato ad una residenza di Putin ... rtl.it

Guerra Ucraina-Russia, supermissile su Leopoli e raid su Kiev: la notte che allarma l’Europa - La guerra tra Ucraina e Russia ha vissuto una delle sue notti più tese dall’inizio del conflitto, con otto esplosioni simultanee su Leopoli e un’ondata di ... thesocialpost.it

Guerra Ucraina-Russia, Leopoli colpita con missile Oreshnik. Starmer-Macron-Merz: “Escalation inaccettabile” - Le notizie del 9 gennaio 2026 sulla guerra tra Russia e Ucraina: massiccio attacco russo nella notte su Kiev, colpita Leopoli con il supermissile Oreshnik ... fanpage.it

A Kiev sono a - 20 senza riscaldamento

Il servizio di sicurezza ucraino SBU conferma che la #Russia ha lanciato questa notte il suo nuovo missile balistico #Oreshnik nella regione di Leopoli, in #Ucraina, a pochi chilometri dal confine con l'UE, e ha pubblicato immagini dei frammenti dell'arma x.com

La Russia ha colpito "obiettivi strategici" in Ucraina nella notte - facebook.com facebook

