Ruba portafogli in tram Finisce in manette mentre preleva i soldi

Venerdì, la Polizia ha arrestato un cittadino cubano di 32 anni, già noto per furti, mentre tentava di prelevare denaro con una carta di credito usata illegalmente. L’uomo era stato sorpreso a rubare un portafoglio all’interno di un tram nel centro città. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato, confermando l’attenzione delle forze dell’ordine sul fenomeno dei furti in mobilità.

La Polizia venerdì ha arrestato in flagranza, un cittadino cubano di 32 anni, con precedenti per furto pluriaggravato che aveva commesso a bordo di un tram in centro e per indebito utilizzo di carte di credito. Oltre al cubano sono stati arrestati, in un secondo momento anche due cittadini algerini di 32 e 30 anni, con precedenti, per furto aggravato in concorso compiuto all'interno di un albergo. Poco dopo le 17, i poliziotti della Sesta sezione della Squadra Mobile, nel corso di un servizio per contrastare i reati predatori, hanno notato il cittadino cubano fermo in piazza Cinque Giornate, alla fermata del tram 9, che prestava particolare attenzione a borse ed effetti personali degli altri passeggeri.

