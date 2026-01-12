Rua Catalana mostre proiezioni e arte al centro del nuovo programma di Rua Viva 2026

Il Premio Rua Viva torna nel 2026 con un nuovo formato, promuovendo esposizioni, mostre e proiezioni di arte contemporanea nel cuore di Napoli. Ideato da Federico Adriano Borreca e patrocinato dal Comune di Napoli, Arci Gay Napoli e la seconda Municipalità, l'iniziativa si conferma come un punto di riferimento culturale, offrendo uno spazio di confronto e valorizzazione delle diverse espressioni artistiche. Un’occasione per scoprire e sostenere il talento emergente nel panorama artistico locale.

Alcune opere della mostra al Liceo Artistico di Alghero nel 2016 , allora collocate all' ingresso dell' Istituto, sono ancora ospitate nella scuola della cittadina catalana . - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.