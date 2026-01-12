Rua Catalana mostre proiezioni e arte al centro del nuovo programma di Rua Viva 2026
Il Premio Rua Viva torna nel 2026 con un nuovo formato, promuovendo esposizioni, mostre e proiezioni di arte contemporanea nel cuore di Napoli. Ideato da Federico Adriano Borreca e patrocinato dal Comune di Napoli, Arci Gay Napoli e la seconda Municipalità, l'iniziativa si conferma come un punto di riferimento culturale, offrendo uno spazio di confronto e valorizzazione delle diverse espressioni artistiche. Un’occasione per scoprire e sostenere il talento emergente nel panorama artistico locale.
Il Premio Rua Viva torna quest'anno dopo il successo dell'edizione 2025. La rassegna ideata da Federico Adriano Borreca con il patrocinio di Comune di Napoli, Arci gay Napoli e seconda Municipalità avrà quest'anno un format tutto nuovo; non un semplice concorso per l'arte contemporanea ma un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
