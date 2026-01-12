Roma Volley risorge e piega Marsala al tie-break | due punti d’oro per le Wolves

Roma Volley conquista una vittoria importante contro Marsala al tie-break, in una partita durata quasi due ore e mezza. Un incontro caratterizzato da continui cambi di ritmo e una rimonta decisiva, che permette alle Wolves di ottenere due punti fondamentali in classifica. La squadra ha dimostrato determinazione e resistenza, consolidando la propria posizione nel campionato.

Una battaglia lunga quasi due ore e mezza, un’altalena di emozioni e una rimonta che vale tantissimo. La SMI Roma Volley soffre, cade e si rialza, superando al tie-break la Sigel Seap Marsala Volley e conquistando una vittoria pesante, tanto per il morale quanto per la classifica. Con il pass per la Pool Promozione già . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roma Volley risorge e piega Marsala al tie-break: due punti d’oro per le Wolves Leggi anche: Cerretese ok al tie-break. Due punti d’oro in Versilia Leggi anche: Volley, le invictagirls cadono al tie break. Si devono arrendere all’Olimpia Poliri Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Smi Roma volley torna a vincere: 3-2 con il Marsala dopo una grande rimonta - Ma con una gran prova di carattere riacciuffano la partita e portano a casa tre punti ... roma.corriere.it

Risorge Roma, Trento e Brescia al comando dei due gironi - Dopo il successo del Club Italia su Casalmaggiore del sabato, si è completata oggi, domenica 26 ottobre, la quarta giornata della Serie A2 Tigotà. corrieredellosport.it

Volley: Trento piega Piacenza - Nella 4/a giornata di ritorno del campionato A1 di pallavolo, la Itas Trentino piega Piacenza solo al tie- lagazzettadelmezzogiorno.it

SIGEL SEAP MARSALA VOLLEY: CUORE E CORAGGIO NELLA CAPITALE! Domenica 11 gennaio scatta l'ora della verità per le nostre lilibetane! La Sigel Seap Marsala Volley vola a Roma per affrontare la SMI Roma Volley in un match che vale un’intera - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.