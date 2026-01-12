Roma tutto fermo su Raspadori | Baldanzi e il mercato restano in attesa
A Roma, la situazione di Raspadori rimane al centro delle discussioni di mercato, senza ancora una decisione definitiva. La scelta attesa coinvolge diversi club e potrebbe influenzare le trattative in corso tra Trigoria e altre piazze, come Firenze. La calma apparente nasconde una fase di attesa che potrebbe determinare sviluppi futuri, mantenendo tutto in sospeso fino a ulteriori aggiornamenti.
Sul mercato della Roma tutto ruota attorno a una scelta che ancora non arriva. Una decisione che tiene bloccati più tavoli e che rischia di innescare – o congelare – un vero effetto domino tra Trigoria, Firenze e non solo. Raspadori-Roma, accordi fatti ma manca l’ultimo sì. La Roma ha già fatto il suo: l’intesa con i club è stata trovata, così come l’accordo con l’entourage di Giacomo Raspadori. Il nodo, però, resta il giocatore. L’ex Sassuolo, oggi all’ Atlético Madrid, non è del tutto convinto di lasciare Madrid dopo appena sei mesi. Una scelta più personale che tecnica, che sta rallentando un’operazione già apparecchiata. 🔗 Leggi su Como1907news.com
Leggi anche: Mercato Roma: Raspadori pronto a lasciare l’Atletico! Adesso i giallorossi restano in attesa della sua decisione
Leggi anche: Gasperini ‘spinge’ il mercato della Roma con il via libera di Friedkin: tutto su Raspadori e Zirkzee
Massara: Raspadori? Presto una risposta. Per Zirkzee tutto fermo. Con Gasp siamo allineati; Raspadori-Roma, tutto fermo: il giocatore non è convinto! Napoli alla finestra; La Roma aspetta il sì di Raspadori; Lazio, Lotito: Raspadori alla Roma? E mica arriva Maradona.
Calciomercato Roma diretta, da Raspadori a Malen: tutte le trattative di oggi, aggiornamenti LIVE - Altra giornata cruciale sul fronte delle trattative per il club giallorosso chiamato a rinforzare la rosa di Gasperini: notizie, ufficialità e indiscrezioni ... msn.com
Raspadori non convocato? Atletico infastidito con Jack. E se va al Napoli niente sconti - Il club madridista potrebbe decidere di lasciarlo a casa e non farlo partire per La Coruna per la sfida con il Depor di Coppa del Re. msn.com
Raspadori alla Roma, slitta tutto: il giorno della scelta - Con le altre pretendenti ormai defilate, l’opzione più credibile, in caso di rifiuto alla proposta della Roma, sarebbe una sua ... asromalive.it
FINISCE QUI. LA ROMA VINCE 2-0. Succede tutto in 3 minuti e la Roma si porta a casa tre punti meritatissimi #ASRoma #RomanewsEU - facebook.com facebook
Calciomercato Roma, tutto bloccato per Zirkzee. Massara: "Molto improbabile" bit.ly/4ptowIv #AsRoma x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.