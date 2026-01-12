A Roma, la situazione di Raspadori rimane al centro delle discussioni di mercato, senza ancora una decisione definitiva. La scelta attesa coinvolge diversi club e potrebbe influenzare le trattative in corso tra Trigoria e altre piazze, come Firenze. La calma apparente nasconde una fase di attesa che potrebbe determinare sviluppi futuri, mantenendo tutto in sospeso fino a ulteriori aggiornamenti.

Sul mercato della Roma tutto ruota attorno a una scelta che ancora non arriva. Una decisione che tiene bloccati più tavoli e che rischia di innescare – o congelare – un vero effetto domino tra Trigoria, Firenze e non solo. Raspadori-Roma, accordi fatti ma manca l’ultimo sì. La Roma ha già fatto il suo: l’intesa con i club è stata trovata, così come l’accordo con l’entourage di Giacomo Raspadori. Il nodo, però, resta il giocatore. L’ex Sassuolo, oggi all’ Atlético Madrid, non è del tutto convinto di lasciare Madrid dopo appena sei mesi. Una scelta più personale che tecnica, che sta rallentando un’operazione già apparecchiata. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Roma, tutto fermo su Raspadori: Baldanzi e il mercato restano in attesa

Leggi anche: Mercato Roma: Raspadori pronto a lasciare l’Atletico! Adesso i giallorossi restano in attesa della sua decisione

Leggi anche: Gasperini ‘spinge’ il mercato della Roma con il via libera di Friedkin: tutto su Raspadori e Zirkzee

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Massara: Raspadori? Presto una risposta. Per Zirkzee tutto fermo. Con Gasp siamo allineati; Raspadori-Roma, tutto fermo: il giocatore non è convinto! Napoli alla finestra; La Roma aspetta il sì di Raspadori; Lazio, Lotito: Raspadori alla Roma? E mica arriva Maradona.

Calciomercato Roma diretta, da Raspadori a Malen: tutte le trattative di oggi, aggiornamenti LIVE - Altra giornata cruciale sul fronte delle trattative per il club giallorosso chiamato a rinforzare la rosa di Gasperini: notizie, ufficialità e indiscrezioni ... msn.com