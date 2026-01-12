Roma trovato un cadavere in un cassonetto

A Roma, nella zona di via del Casaletto, è stato rinvenuto un cadavere all’interno di un cassonetto di metallo, nei pressi dell’incrocio con la circonvallazione Gianicolense, vicino al capolinea del tram. La scoperta è avvenuta oggi, 12 gennaio 2025, e le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Roma, 12 gennaio 2025 – Un corpo senza vita è stato trovato oggi, i n un cassonetto di metallo in via del Casaletto all'incrocio con la circonvallazione Gianicolense a Rom a vicino al capolinea del tram. Sul posto, dopo la segnalazione di un cittadino, è intervenuto il 118, che ha constatato la morte dell'uomo, e i carabinieri. Dai primi accertamenti, il decesso sembrerebbe avvenuto per cause naturali già da qualche giorno. La salma, che non presenta segni evidenti di ferite, è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria, informata dai carabinieri della stazione Roma Monteverde Nuovo, che indagano.

