Roma-Torino | le probabili formazioni e dove vedere la partita di Coppa Italia
Martedì 13 gennaio alle 21:00, l'Olimpico accoglierà la partita tra Roma e Torino, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Le due squadre si preparano a confrontarsi in una gara importante, con probabili formazioni da definire. Di seguito, le possibili scelte dei tecnici e le modalità per seguire l'incontro.
Martedì 13 gennaio alle ore 21:00 la Roma ospiterà il Torino all’Olimpico per il match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Chi vince affronterà, sempre in partita secca, l’Inter. Calciomercato Roma 20252026: acquisti, trattative e cessioni della sessione invernale Roma-Torino, le. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Roma vs Torino – Analisi Pre-Partita, Formazioni e Pronostici ??
Coppa Italia: Roma-Torino La Roma affronta il Torino negli ottavi di finale di Coppa Italia. Un avversario in difficoltà con tre sconfitte nelle ultime quattro partite. Il Torino sta faticando difensivamente, con 32 gol subiti (peggior difesa del campionato insie - facebook.com facebook
