Roma-Torino i convocati di Gasperini
Ecco la lista ufficiale dei convocati della Roma per l’ottavo di finale di Coppa Italia contro il Torino. L’allenatore Gian Piero Gasperini ha comunicato i giocatori a disposizione per la partita di domani, che si svolgerà allo stadio Olimpico. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in questa competizione.
Ufficiale la lista dei convocati della Roma per Roma–Torino, ottavo di finale di Coppa Italia. Gian Piero Gasperini ha diramato l’elenco dei giocatori a disposizione per la sfida di domani. Convocati Roma. Portieri: Svilar, Vasquez, Zelezny Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Ziolkowski, Wesley, Lulli, Ghilardi Centrocampisti: Cristante, Kone, Pisilli, Bah Attaccanti: Soulé, Dybala, Bailey, Arena, El Shaarawy L'articolo proviene da SololaRoma.it. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
#JuventusRoma a Torino la Roma con seri problemi in difesa. #Gasperini pero' non demorde.
Ferguson e Dovbyk out per Roma-Torino di Coppa Italia, emergenza in attacco per Gasp #SkySport x.com
Coppa Italia: Roma-Torino La Roma affronta il Torino negli ottavi di finale di Coppa Italia. Un avversario in difficoltà con tre sconfitte nelle ultime quattro partite. Il Torino sta faticando difensivamente, con 32 gol subiti (peggior difesa del campionato insie - facebook.com facebook
