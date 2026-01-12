Roma-Torino i convocati di Gasperini

Ecco la lista ufficiale dei convocati della Roma per l’ottavo di finale di Coppa Italia contro il Torino. L’allenatore Gian Piero Gasperini ha comunicato i giocatori a disposizione per la partita di domani, che si svolgerà allo stadio Olimpico. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in questa competizione.

Ufficiale la lista dei convocati della Roma per Roma–Torino, ottavo di finale di Coppa Italia. Gian Piero Gasperini ha diramato l’elenco dei giocatori a disposizione per la sfida di domani. Convocati Roma. Portieri: Svilar, Vasquez, Zelezny Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Ziolkowski, Wesley, Lulli, Ghilardi Centrocampisti: Cristante, Kone, Pisilli, Bah Attaccanti: Soulé, Dybala, Bailey, Arena, El Shaarawy L'articolo proviene da SololaRoma.it. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

