Roma-Torino Coppa Italia | le probabili formazioni

Roma e Torino si preparano per l’ottavo di finale della Coppa Italia, in programma martedì 13 gennaio alle 21:00 all’Olimpico. Dopo la recente vittoria in campionato contro il Sassuolo, la squadra giallorossa si concentra su questa importante sfida. Di seguito, si analizzano le probabili formazioni per entrambe le squadre, in vista di un confronto che promette interesse e spettacolo.

Archivata l’ultima vittoria in campionato contro il Sassuolo, la Roma vira sulla Coppa Italia. Domani, martedì 13 gennaio alle 21:00, all’Olimpico arriva il Torino per l’ ottavo di finale. Scelte Roma. Emergenza che continua, ma Gian Piero Gasperini valuta qualche rotazione. In porta confermato Svilar; dietro spazio a Ghilardi–Ziolkowski–Hermoso (ultimo turno di squalifica per Mancini ). Sulle corsie Celik e Wesley, in mezzo Koné con Pisilli. Davanti, con Ferguson out, attesi Cristante e Soulé alle spalle di Dybala. Scelte Torino. Possibili novità anche per Marco Baroni. Modulo 3-5-2: ballottaggio PaleariIsrael tra i pali; difesa con Ismajli–Maripan–Coco; esterni Lazaro e Biraghi; in mezzo Tameze–Gineitis–Vlasic (attenzione a Casadei ). 🔗 Leggi su Sololaroma.it

