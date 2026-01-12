Roma-Torino Coppa Italia 13-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Gasperini vuole i quarti di finale

La sfida tra Roma e Torino, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, si svolgerà martedì 13 gennaio 2026 alle ore 21:00 allo stadio Olimpico. In questo articolo troverai le formazioni, le quote e i pronostici per analizzare al meglio questa importante partita. Gasperini punta ai quarti di finale, in un incontro che promette attenzione e equilibrio tra le due squadre.

Il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia prosegue con la sfida tra Roma e Torino, in programma martedì sera allo stadio Olimpico. Le due squadre si affronteranno anche il prossimo weekend in campionato, ma in casa del Toro. I giallorossi sono grandi protagonisti in Serie A ma vogliono provare a lasciare il segno.

