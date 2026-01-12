Oggi si conclude il girone d’andata della Roma Primavera, con la sfida contro la Cremonese. Dopo un inizio di stagione segnato da una sconfitta contro il Milan e il passaggio del turno in Coppa Italia eliminando il Monza, la squadra si prepara a riprendere il cammino nel campionato. Un momento importante per valutare lo stato di forma e le prospettive future del settore giovanile giallorosso.

Il 2026 della Roma Primavera è iniziato con la sconfitta con il Milan, a cui ha fatto seguito il passaggio del turno in Coppa Italia, eliminando il Monza. I giallorossi sono chiamati a tornare al successo anche in campionato: per chiudere al meglio il girone d’andata, alle ore 15, al Tre Fontane, la formazione di Guidi affronterà la Cremonese – attualmente ultima – con la possibilità, in caso di vittoria, di tornare al secondo posto in classifica. Un appuntamento da non sbagliare in un momento importante della stagione, con tanti impegni ravvicinati, dove trovare servirà trovare la giusta fiducia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma Primavera, oggi si chiude il girone d’andata: Guidi sfida la Cremonese

