Roma non è la seconda scelta di nessuno | il caso Raspadori
Roma non è la seconda scelta di nessuno: il caso Raspadori analizza il percorso e le dinamiche che hanno portato il club a definire l’accordo, evidenziando le strategie, le trattative e le aspettative coinvolte. Una panoramica chiara e obiettiva sulla situazione, senza enfasi, per comprendere le scelte di una delle squadre più importanti del calcio italiano.
La scena è questa: la Roma ha già fatto la sua parte. I contatti, gli incastri, le promesse tecniche, la sensazione, raccontata da più parti, che l’intesa con club ed entourage sia stata apparecchiata come una tavola pronta per essere apparecchiata fino all’ultimo dettaglio. Eppure manca la cosa più semplice e più definitiva: una parola sola, “sì”. Nel mercato, quel “sì” non è solo un passaggio burocratico. È una dichiarazione di intenti. È scegliere un progetto quando la tentazione è tenere aperte altre porte, magari aspettando che qualcuno ti scriva per primo, magari sperando che la storia giri diversamente. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
