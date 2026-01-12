Roma non è la seconda scelta di nessuno | il caso Raspadori

Roma non è la seconda scelta di nessuno: il caso Raspadori analizza il percorso e le dinamiche che hanno portato il club a definire l’accordo, evidenziando le strategie, le trattative e le aspettative coinvolte. Una panoramica chiara e obiettiva sulla situazione, senza enfasi, per comprendere le scelte di una delle squadre più importanti del calcio italiano.

