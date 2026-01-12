Roma l’incontro speciale finisce male per un 44enne derubato da un sex worker di 22 anni Il giovane è stato individuato e denunciato

A Roma, un incontro tra un uomo di 44 anni e un sex worker di 22 anni si è concluso con un furto. L’evento è avvenuto poco prima di mezzanotte in viale Palmiro Togliatti, zona Quarticciolo. La polizia ha individuato e denunciato il giovane coinvolto.

Un incontro sessuale concordato in strada si è trasformato in un furto. È accaduto poco prima di mezzanotte lungo viale Palmiro Togliatti, all'altezza dell'incrocio con via Prenestina, in zona Quarticciolo. La ricostruzione: rapporto concordato e soldi sottratti dal vano portaoggetti. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, un uomo di 44 anni avrebbe raggiunto l'area per incontrare un sex worker di 21 anni, con cui aveva concordato un rapporto sessuale da consumare in auto. Durante i primi momenti di intimità, il giovane avrebbe approfittato della distrazione del 44enne per prendere circa 300 euro dal vano portaoggetti, per poi allontanarsi a piedi.

