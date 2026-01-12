Roma l’incontro speciale finisce male per un 44enne derubato da un sex worker di 21 anni Il giovane è stato individuato e denunciato

A Roma, un incontro tra un uomo di 44 anni e un sex worker di 21 anni si è concluso con un episodio di furto. L’evento è avvenuto poco prima di mezzanotte lungo viale Palmiro Togliatti, all’incrocio con via Prenestina, nel quartiere Quarticciolo. L’autore del furto è stato individuato e denunciato.

Un incontro sessuale concordato in strada si è trasformato in un furto. È accaduto poco prima di mezzanotte lungo viale Palmiro Togliatti, all'altezza dell'incrocio con via Prenestina, in zona Quarticciolo. La ricostruzione: rapporto concordato e soldi sottratti dal vano portaoggetti. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, un uomo di 44 anni avrebbe raggiunto l'area per incontrare un sex worker di 21 anni, con cui aveva concordato un rapporto sessuale da consumare in auto. Durante i primi momenti di intimità, il giovane avrebbe approfittato della distrazione del 44enne per prendere circa 300 euro dal vano portaoggetti, per poi allontanarsi a piedi.

