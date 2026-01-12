Roma il funzionario aggredito vicino a Termini resta in coma farmacologico

A Roma, un funzionario è stato vittima di un'aggressione vicino a Termini, riportando gravi ferite. L'uomo, di 57 anni, è stato accerchiato e colpito ripetutamente, e ora si trova in coma farmacologico. L'episodio si è verificato nella tarda serata di sabato, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza nell'area. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell'accaduto.

