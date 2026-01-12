Roma due aggressioni vicino stazione Termini grave funzionario del Mimit ferito un rider arrestati 3 tunisini e un egiziano - VIDEO

A Roma, nelle vicinanze di stazione Termini, si sono verificati due episodi di aggressione nel giro di un'ora, coinvolgendo un funzionario del MIMIT e un rider. Tre tunisini e un egiziano sono stati arrestati. La vicenda solleva preoccupazioni sulla sicurezza nella capitale e richiama l'attenzione su problematiche di ordine pubblico che interessano anche altre città italiane.

Due aggressioni nel giro di un'ora nei pressi della stazione. Sotto accusa la gestione della sicurezza nella Capitale, un tema che tocca da vicino altre città d'Italia come Milano, nel vortice delle violenze delle baby gang A Roma sono andate in scena due aggressioni in un'ora vicino alla stazione Termini.

Pestaggio a Termini, in fin di vita un funzionario del ministero delle Imprese. Due fermati - Il 57enne in gravissime condizioni, ricoverato anche un 23enne aggredito nella stessa zona di Roma a un'ora di distanza. ansa.it

Terrore a Roma, due aggressioni alla stazione Termini. Gravissimo un funzionario 57enne del ministero delle Imprese - Un uomo si trova in ospedale in fin di vita in seguito a una grave aggressione subita ieri sera dopo le 22 in via Giolitti a Roma, vicino alla stazione Termini. affaritaliani.it

Silvia Sardone. . Gravi episodi di cronaca a Roma, intorno alla stazione Termini. Aggressioni violente, presi numerosi delinquenti stranieri. Sulla sicurezza serve uno sforzo ulteriore: per questo la Lega propone di aumentare i militari nelle strade, vigilantes nell - facebook.com facebook

Due violente aggressioni si sono verificate nella tarda serata di sabato nella zona della stazione Termini a Roma, a un'ora di distanza. La prima, intorno alle 22.15, in via Giolitti, dove un uomo - un 57enne italiano, funzionario del ministero - è stato picchiato da x.com

