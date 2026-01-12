Roma cadavere in cassone metallico | forse clochard deceduto per cause naturali

Nella zona di via del Casaletto a Roma, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo all’interno di un cassone metallico. L’identità e le cause del decesso sono al momento in fase di accertamento, con ipotesi di morte naturale. La scena è stata sottoposta agli accertamenti delle autorità competenti, che stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto.

(Adnkronos) – Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato stamattina all'interno di un vecchio cassone in metallo in via del Casaletto, all'incrocio con circonvallazione Gianicolense, a Roma, nei pressi del capolinea del tram. Sul posto, dopo la segnalazione di un cittadino, sono intervenuti il personale sanitario del 118, che ha constatato la .

