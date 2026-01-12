Roma cadavere di un senzatetto trovato in un cassone di metallo

A Roma, è stato rinvenuto il corpo di un uomo senza tetto all’interno di un cassone in metallo. La scoperta è avvenuta in una zona della città, sollevando interrogativi sulle circostanze dell’accaduto. Le autorità stanno indagando per chiarire le cause della morte e l’identità della vittima. La notizia sottolinea ancora una volta le sfide sociali legate alla marginalità e alla sicurezza urbana.

Macabra scoperta a Roma dove è stato trovato il cadavere di un uomo all'interno di un cassone in metallo. Il rinvenimento è avvenuto nella mattinata di lunedì 12 gennaio in via del Casaletto, all'incrocio con circonvallazione Gianicolense, nelle vicinanze del capolinea del tram (linea 8).

