Roma Baldanzi ai saluti | accordo vicino con la Fiorentina

La Roma sta definendo i dettagli per la cessione di Tommaso Baldanzi alla Fiorentina. L'operazione mira a rinnovare il reparto offensivo e a ottimizzare la rosa, mentre si attendono gli ultimi sviluppi dell'accordo tra le due società. Trigoria si sta preparando alle prossime settimane di mercato, con movimenti mirati a rafforzare la squadra e a creare spazio per nuove opportunità.

Movimenti in uscita a Trigoria. La Roma prepara spazio nel reparto offensivo e Tommaso Baldanzi è sempre più vicino ai saluti. Il trequartista classe 2003 è a un passo dalla Fiorentina. L'operazione è entrata nella fase conclusiva: prestito con obbligo di riscatto che scatterà in caso di salvezza viola, per una cifra tra i 10 e i 12 milioni di euro. Baldanzi è pronto a firmare fino al 2030 e a mettersi subito a disposizione di Paolo Vanoli. La cessione rientra nella strategia giallorossa di alleggerire l'organico per sbloccare nuovi innesti in attacco e consegnare a Gian Piero Gasperini le risorse richieste.

