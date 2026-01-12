Roma Bailey già ai titoli di coda | la richiesta del papà | ESCLUSIVO
Roma, Bailey già ai titoli di coda: la richiesta del papà. Da quando si è unito alla squadra capitolina, l’esterno giamaicano ha saltato 16 partite a causa di problemi fisici. La sua avventura con la Roma sembra ormai vicina alla conclusione, come confermato anche dalla richiesta del padre. La situazione evidenzia le difficoltà incontrate dall’atleta nel contesto giallorosso.
Da quando è arrivato nella Capitale, l’esterno giamaicano ha saltato 16 partite per problemi fisici L’avventura di Leon Bailey con la Roma è già ai titoli di coda. L’esterno giamaicano ha deluso le attese, soprattutto per problemi fisici. Si è fatto male poco dopo che è sbarcato a Trigoria. In tutto ha saltato ben 16 partite, collezionando appena 237? tra campionato ed Europa League. Bailey, con la Roma è già finita: la richiesta del papà (AnsaFoto) – Calciomercato.it Gasperini ha chiesto alla società di rivoluzionare l’attacco: come noto il tecnico giallorosso è insoddisfatto sia Dovbyk che di Ferguson. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
