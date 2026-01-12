Roma assalto a Robinio Vaz | trattativa calda

La Roma intensifica le trattative per Robinio Vaz, con incontri e valutazioni in corso a Trigoria. La dirigenza si concentra su profili affidabili e in linea con il progetto tecnico, cercando di definire rapidamente l’accordo. Le prossime ore saranno decisive per chiarire il futuro del giocatore e completare l’operazione.

La Roma accelera e stringe il cerchio. A Trigoria sono ore di valutazioni decisive: la dirigenza è al lavoro per chiudere su profili che diano affidabilità immediata e siano coerenti con il progetto tecnico. Il fronte caldo porta a Robinio Vaz. Archiviata di fatto la pista Joshua Zirkzee, i giallorossi hanno intensificato i contatti per il talento del Olympique de Marseille. I rapporti con il club francese sono solidi, anche per il canale diretto con Medhi Benatia, ex Roma. Il nodo resta economico. La valutazione di partenza è intorno ai 20 milioni di euro e non scende: una quota dell’incasso (15%) è destinata al Sochaux, fattore che irrigidisce la trattativa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

