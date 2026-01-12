Roma, altro che gelo di oggi: così erano le temperature il 12 gennaio 1985 Le temperature di oggi, con il freddo intenso che interessa molte zone, sembrano meno severe rispetto a quelle registrate a Roma il 12 gennaio 1985. Quell’inverno, infatti, si caratterizzò per condizioni climatiche particolarmente rigide, che rimasero impresse nella memoria collettiva. Un confronto che permette di apprezzare come i climi estremi possano variare nel tempo e influenzare il nostro modo di vivere.

Il freddo che oggi fa discutere, con termometri vicini allo zero e mattinate gelide, impallidisce se messo a confronto con ciò che l’Italia visse quarant’anni fa. Il 12 gennaio 1985 è una data che per meteorologi, appassionati e semplici cittadini resta impressa come uno spartiacque: una giornata inserita nel cuore di uno degli inverni più rigidi del Novecento, quando il gelo non fu una condizione persistente e diffusa su gran parte del Paese. Quell’inverno non colpì solo le zone tradizionalmente più fredde ma travolse l’intera penisola, Roma compresa, che si ritrovò improvvisamente immersa in uno scenario più simile all’Europa orientale che al clima mediterraneo. 🔗 Leggi su Funweek.it

