Rolex e gioielli nascosti in auto dalla Svizzera | sequestro da 44mila euro al Gaggiolo

Durante un controllo di routine al confine del Gaggiolo, sono stati sequestrati beni di valore nascosti all’interno di un’auto proveniente dalla Svizzera. Tra gli oggetti rinvenuti, un orologio Rolex e gioielli firmati Wellendorff, per un valore complessivo di circa 44.000 euro. L’intervento ha portato alla scoperta di beni di lusso nascosti, evidenziando l’importanza delle verifiche alle frontiere per prevenire il contrabbando.

Un controllo di routine al confine si è trasformato in un sequestro da migliaia di euro. Nell'auto in ingresso dalla Svizzera erano nascosti un orologio Rolex, un collier e un bracciale firmato Wellendorff, per un valore complessivo di quasi 44mila euro. La scoperta è avvenuta durante un.

