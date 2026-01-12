Roberto Saviano Crans-Montana e la mafia | Da dove vengono i soldi dei Moretti?

Roberto Saviano si interroga sul collegamento tra l'incidente di Crans-Montana e attività criminali come il riciclaggio di denaro. Nel suo articolo sul Corriere della Sera, lo scrittore analizza le origini dei soldi dei Moretti, evidenziando possibili collegamenti con la mafia e sottolineando l'importanza di approfondire queste dinamiche per comprendere meglio il fenomeno.

Lo scrittore Roberto Saviano si chiede oggi sul Corriere della Sera se la tragedia di Crans-Montana c’entri con il riciclaggio e la mafia. A causa dell’ascesa economica dei coniugi Jacque e Jessica Moretti, proprietari di Le Constellation. E della criminalità corsa, che ha sviluppato un modello mafioso paragonabile a quello italiano. Mentre la strage «è soltanto l’epilogo visibile di una storia che riguarda molto più della sicurezza antincendio. Riguarda il modo in cui il potere economico e relazionale si esercita nelle zone grigie d’Europa. Zone dove non serve violenza plateale. Basta non fare domande». 🔗 Leggi su Open.online

