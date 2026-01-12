Roberto Pensieri morto il presidente onorario dei Nasi Rossi di Ronciglione | È stato custode della tradizione

Ronciglione piange la scomparsa di Roberto Pensieri, presidente onorario dei

Ronciglione dice addio a Roberto Pensieri. È morto a 83 anni una delle figure centrali nella vita associativa e culturale del paese. Presidente della “Società Nasi Rossi”, l'associazione che custodisce e tramanda la storica maschera del Carnevale ronciglionese, dal 2017 era presidente onorario. 🔗 Leggi su Viterbotoday.itImmagine generica

