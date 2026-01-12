Roberta Damiata | Coco Chanel ha insegnato alle donne a liberarsi dagli stereotipi

Roberta Damiata analizza la figura di Coco Chanel, una delle più influenti stiliste del XX secolo, evidenziando come abbia contribuito a liberare le donne dagli stereotipi tradizionali. Nel suo libro, pubblicato da Diarkos, l’autrice approfondisce l’impatto di Chanel non solo nel campo della moda, ma anche nel cambiare la percezione della femminilità, lasciando un’eredità duratura nel modo di essere e di vestirsi delle donne.

Coco Chanel. La donna che ha rivoluzionato il mondo della moda è il libro di Roberta Damiata, edito da Diarkos, dedicato alla grande stilista che non solo ha rivoluzionato la moda, ma ha anche cambiato il modo di vivere la femminilità. Coco Chanel è stata prima di tutto una donna unica e straordinaria. nata poverissima, rimasta orfana e risorta alla vita diventando la prima grande influencer della storia e un’icona di stile intramontabile. Dopo di lei la moda non è stata più la stessa. Offerta Roberta Damiata, Coco Chanel. La donna che ha rivoluzionato il mondo della moda 18,00 EUR?5% 17,10 EUR Acquista su Amazon In Coco Chanel. 🔗 Leggi su Dilei.it

