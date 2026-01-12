robbie williams tra futuro solista e nostalgia dei take that

Robbie Williams, artista di fama internazionale, continua a esplorare nuove direzioni musicali senza dimenticare le radici. Dopo aver intrapreso la carriera solista, il cantante mostra un atteggiamento di rispetto e nostalgia verso i suoi anni con i Take That. Questa apertura permette di comprendere meglio il suo percorso artistico e le sue influenze, offrendo uno sguardo equilibrato tra passato e futuro.

Roma, 12 gennaio 2026 – Un po’ a sorpresa forse, Robbie Williams non chiude la porta al passato. Anzi, la lascia socchiusa. Il cantante britannico ha dichiarato che prima o poi tornerà a ‘cavalcare’ con i Take That, anche se non nell’immediato. “Non è nei miei piani adesso, ma sono sicuro che rideremo ancora insieme” ha detto. Una frase che pesa. E che accende l’immaginazione dei fan. “Così Gary mi ha conquistato”. Parola di Robbie. L’occasione è arrivata durante un’intervista a BBC Radio 2, nel programma di Scott Mills. L’artista 51enne ha ricordato come ‘The Circus Live’, lo show del 2009, lo avesse convinto a tornare temporaneamente nella band. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

