Rivolta in Iran soffocata nel sangue | Usa pronti a colpire il regime di Khamenei

Le proteste in Iran, iniziate come espressione di dissenso, si sono intensificate portando a un nuovo bilancio di vittime. Mentre le tensioni aumentano, gli Stati Uniti si preparano a rispondere, con possibili azioni contro il regime di Khamenei. La situazione rimane complessa, con implicazioni internazionali che richiedono attenzione e analisi approfondita.

Mentre Donald Trump rilancia le minacce contro il regime degli ayatollah, il bilancio delle vittime durante le proteste antigovernative in Iran continua a salire. A sedici giorni dall'inizio della nuova ondata di manifestazioni, sono almeno 648 i manifestanti uccisi, tra cui nove minorenni. A riferirlo è l'organizzazione non governativa norvegese Iran Human Rights, rendendo noto che i feriti sono migliaia, ma alcune fonti non confermate suggeriscono che il numero delle vittime potrebbe essere ben più alto, con stime che superano le 6mila. Le persone arrestate durante le proteste sono oltre 10mila. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Teheran, sangue sulle proteste, la paura degli iraniani di Brescia «Timori per le nostre famiglie»; Crisi globale scuote l’Iran e l’Italia tra violenze e allarmi, rassegna stampa del 12 gennaio 2026.

