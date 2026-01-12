Ritorni tattici | la Serie A 2025-26 sta riscoprendo il passato

La Serie A 2025-26 si distingue per un ritorno alle strategie tradizionali, piuttosto che per innovazioni radicali. Le partite di questa stagione mostrano un interesse crescente verso schemi e approcci tattici che richiamano il passato del calcio italiano. Questo riscoprire delle tecniche e delle filosofie di gioco consolidate offre uno sguardo interessante sull’evoluzione e sulla continuità del calcio nazionale.

La Serie A 2025-26 non sta mostrando tanto cambiamento e innovazione quanto una rilettura. Guardando le partite di oggi, infatti, si ha la sensazione che molte delle soluzioni tattiche tornate in voga richiamino un passato quasi sempre nostrano. Pressing organizzato, marcature aggressive, sistemi ibridi che cambiano volto dentro la stessa gara: per chi se ne

