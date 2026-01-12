Rito del faro segno di buon auspicio Messa per il patrono e per la città

Ieri alle 10.30 nella chiesa di piazza Vittoria si è svolto il rito del faro, un tradizionale segno di buon auspicio. Durante la Messa, la comunità di San Giuliano ha reso omaggio al patrono e protettore, il martire Giuliano, e ha celebrato la città con un momento di devozione e riflessione sulla storia locale.

Col suggestivo "rito del faro", ieri durante la Messa delle 10.30 nella chiesa prepositurale di piazza Vittoria, San Giuliano ha reso omaggio al suo patrono e protettore, il martire cristiano Giuliano, perseguitato e ucciso nel 304 dopo Cristo, insieme alla moglie Basilissa, durante il regno dell'imperatore Diocleziano. Nel corso della celebrazione eucaristica, come da tradizione, è stato dato alle fiamme un pallone di bambagia, "simbolo del martirio e al tempo stesso segno di buon auspicio" per l'anno appena iniziato. "Il faro richiama la figura del martire, che illumina il mondo mentre dona la sua vita", ha ricordato il parroco, don Luca Violoni.

