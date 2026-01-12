Ritiro degli ingombranti con un clic | attivo il nuovo sistema di prenotazione online

È ora possibile prenotare online il ritiro gratuito degli ingombranti tramite il nuovo sistema disponibile su portalecittadino.amiupuglia.it. Questo servizio, dedicato ai cittadini di Foggia e Bari, semplifica la richiesta di ritiro, garantendo un processo rapido e sicuro. Accedendo al portale, è possibile pianificare facilmente il ritiro degli ingombranti, contribuendo alla tutela dell’ambiente e alla gestione sostenibile dei rifiuti.

È online portalecittadino.amiupuglia.it, il nuovo sistema per la prenotazione del ritiro gratuito degli ingombranti, a disposizione dei cittadini di Foggia e Bari. Cliccando sul proprio comune di riferimento, l'utente sarà introdotto nella pagina dedicata dove, dopo aver dato il proprio consenso. Il ritiro dei rifiuti ingombranti negli ecocentri comunali di via Montello e Funtana di Lu Colbu e nei punti mobili di raccolta di via Camboni a Li Punti e di Piazzale Segni è momentaneamente sospeso; a causa di tale contrattempo gli appuntamenti al numero

