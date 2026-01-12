Segui in tempo reale i risultati della Serie A 2025/26, con aggiornamenti costanti sulle partite in corso. Questa pagina offre notizie affidabili e dettagliate sui match di oggi, tra cui Genoa-Cagliari, e sul cammino delle squadre principali come la Juventus. Resta informato sugli esiti delle partite e sui punteggi aggiornati, per seguire con chiarezza l’andamento del campionato italiano.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Genoa Cagliari 0-0

