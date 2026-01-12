Rissa furiosa tra ragazzini in centro | calci pugni colpi di cintura Il video finisce su WhatsApp | sindaco allibito
Una rissa violenta tra ragazzini ha coinvolto più individui in pieno centro a Torremaggiore, con calci, pugni e colpi di cintura. Il video, finito sui social e su WhatsApp, ha suscitato grande sorpresa nel sindaco, che si è detto allibito di fronte a un episodio che mette in evidenza problemi di sicurezza e socializzazione tra i giovani del territorio.
Botte da orbi tra gruppi di ragazzini. Calci, pugni, colpi di cintura. In pieno centro cittadino. Ha fatto il giro dei social e di WhatsApp il video della rissa tra ragazzi minorenni in Corso Matteotti a Torremaggiore, comune di circa 16mila abitanti in provincia di Foggia. Per cause in corso. 🔗 Leggi su Today.it
