Rissa furiosa tra ragazzini in centro | calci pugni colpi di cintura Il video finisce su WhatsApp | sindaco allibito

Una rissa violenta tra ragazzini ha coinvolto più individui in pieno centro a Torremaggiore, con calci, pugni e colpi di cintura. Il video, finito sui social e su WhatsApp, ha suscitato grande sorpresa nel sindaco, che si è detto allibito di fronte a un episodio che mette in evidenza problemi di sicurezza e socializzazione tra i giovani del territorio.

BLUE MIBURO - I GIOVANI LUPI DI MIBU - STAGIONE 2 è da oggi su ANiME GENERATION On-line episodio 1 - Rissa furiosa Dopo aver scortato lo shogun fino a Osaka, i membri dei Miburo hanno un po' di tempo libero per esplorare la città. Così Nio e Ko - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.