Risposi a tono Mio padre chiuse la porta a chiave abbassò le serrande e me le diede con la cintura Psicologicamente era devastante | così Lorenzo Fragola

Da ilfattoquotidiano.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo Fragola condivide nel podcast “One More Time” il suo percorso personale, tra il divorzio dei genitori e le sfide con il padre. Racconta l’impatto di momenti difficili e il suo amore per la musica, che lo ha portato a vincere X Factor nel 2014. Un resoconto sincero di un percorso di crescita e di resilienza, offerto senza enfasi, con un linguaggio chiaro e rispettoso.

Lorenzo Fragola si è raccontato Luca Casadei nel nuovo episodio del podcast “One More Time” (OnePodcast): dal divorzio dei genitori al difficile rapporto con il padre, passando all’amore per la musica fino alla sua esperienza a X Factor nel 2014 da cui è uscito vincitore. Poi i bassi e la difficoltà di trovare la luce. “A casa di mio padre la fase più difficile della mia vita”. “Il liceo lo dovevo fare per forza a Catania. Alla fine ci ritroviamo a casa di mio padre a Catania. Lì è iniziata forse un po’ la fase più difficile della vita perché, secondo me, lui ha preso sottogamba il fatto di avere dei figli e di gestirli quotidianamente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

risposi a tono mio padre chiuse la porta a chiave abbass242 le serrande e me le diede con la cintura psicologicamente era devastante cos236 lorenzo fragola

© Ilfattoquotidiano.it - “Risposi a tono. Mio padre chiuse la porta a chiave, abbassò le serrande e me le diede con la cintura. Psicologicamente era devastante”: così Lorenzo Fragola

Leggi anche: Lorenzo Fragola: “Picchiato da mio padre con la cintura, ero un ragazzino ma non voleva dessi fastidio”

Leggi anche: Lorenzo Fragola: «La morte di mio padre, la depressione, gli attacchi di panico, era tutto finito ed io lo sconfitto. Poi la risalita lentissima. Ora sono più vivo che mai»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Toni, mio padre - Anna Negri, sua figlia, è una regista che ha faticato molto per emanciparsi dal suo cognome. mymovies.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.