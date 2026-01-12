Risposi a tono Mio padre chiuse la porta a chiave abbassò le serrande e me le diede con la cintura Psicologicamente era devastante | così Lorenzo Fragola
Lorenzo Fragola condivide nel podcast “One More Time” il suo percorso personale, tra il divorzio dei genitori e le sfide con il padre. Racconta l’impatto di momenti difficili e il suo amore per la musica, che lo ha portato a vincere X Factor nel 2014. Un resoconto sincero di un percorso di crescita e di resilienza, offerto senza enfasi, con un linguaggio chiaro e rispettoso.
Lorenzo Fragola si è raccontato Luca Casadei nel nuovo episodio del podcast “One More Time” (OnePodcast): dal divorzio dei genitori al difficile rapporto con il padre, passando all’amore per la musica fino alla sua esperienza a X Factor nel 2014 da cui è uscito vincitore. Poi i bassi e la difficoltà di trovare la luce. “A casa di mio padre la fase più difficile della mia vita”. “Il liceo lo dovevo fare per forza a Catania. Alla fine ci ritroviamo a casa di mio padre a Catania. Lì è iniziata forse un po’ la fase più difficile della vita perché, secondo me, lui ha preso sottogamba il fatto di avere dei figli e di gestirli quotidianamente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
