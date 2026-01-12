Risposi a tono Mio padre chiuse la porta a chiave abbassò le serrande e me le diede con la cintura Psicologicamente era devastante | così Lorenzo Fragola

Lorenzo Fragola condivide nel podcast “One More Time” il suo percorso personale, tra il divorzio dei genitori e le sfide con il padre. Racconta l’impatto di momenti difficili e il suo amore per la musica, che lo ha portato a vincere X Factor nel 2014. Un resoconto sincero di un percorso di crescita e di resilienza, offerto senza enfasi, con un linguaggio chiaro e rispettoso.

