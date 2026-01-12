Il guasto che questa mattina aveva causato l’interruzione del servizio di teleriscaldamento nel quartiere di Mazzafame a Legnano è stato temporaneamente risolto. La situazione, però, resta sotto monitoraggio, e si attende un intervento definitivo per ripristinare pienamente il servizio. La priorità delle autorità è garantire il comfort e la sicurezza dei residenti, con aggiornamenti previsti a breve.

Legnano (Milano), 12 gennaio 2026 – È stato risolto, ma solo temporaneamente, il guasto che questa mattina ha obbligato a interrompere il servizio di teleriscaldamento nel quartiere di Mazzafame, lasciando numerosi condomini e abitazioni al freddo. Data l’urgenza di ripristinare l’erogazione di calore all’interno degli edifici privati e pubblici dell’area interessata, il guasto, infatti, è stato sanato con un intervento temporaneo. L’emergenza calore sta rientrando a partire dalle 12 di oggi e, salvo nuovi imprevisti, anche l’erogazione del calore all’interno degli edifici pubblici del quartiere tornerà presto a regime. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Risolto (per ora) il guasto che ha lasciato al freddo il quartiere di Mazzafame

