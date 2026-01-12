Rischio scivolate e neve scatta l' intervento d' urgenza | Agenti decisivi tutelata l' incolumità di tutti

In presenza di ghiaccio e neve, è fondamentale intervenire tempestivamente per garantire la sicurezza pubblica. Fiva Confcommercio Cervia e Anva Confesercenti Cervia riconoscono l’impegno della Polizia Locale di Cervia, che ha dimostrato professionalità e rapidità nell’intervento durante il recente mercato in Piazza Garibaldi, tutelando l’incolumità di cittadini e operatori. Un ringraziamento che sottolinea l’importanza di azioni tempestive in situazioni di emergenza.

In Toscana scatta l’allerta meteo per neve. Ecco l’elenco dei comuni coinvolti - La neve è attesa fino nel fondovalle di Alto Mugello, Casentino e Alta Val Tiberina, mentre altrove è attesa fino a quote di bassa collina (200- lanazione.it

Scatta l’allerta meteo in Toscana, rischio ghiaccio e neve per capodanno - Allerta gialla per ghiaccio su tutta la regione fino alle 12 del primo gennaio, per 55 comuni avviso legato a possibili (deboli) nevicate: la mappa ... lanazione.it

Strada per Longera sotto il gelo, asfalto imbiancato e rischio scivolate al calare del buio. IL VIDEO Resta aggiornato con Trieste Cafe! Seguici su WhatsApp https://whatsapp.com/channel/0029Vb1wcz3Bfxo7ifGWbo0Q - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.