Rischio scivolate e neve scatta l' intervento d' urgenza | Agenti decisivi tutelata l' incolumità di tutti
In presenza di ghiaccio e neve, è fondamentale intervenire tempestivamente per garantire la sicurezza pubblica. Fiva Confcommercio Cervia e Anva Confesercenti Cervia riconoscono l’impegno della Polizia Locale di Cervia, che ha dimostrato professionalità e rapidità nell’intervento durante il recente mercato in Piazza Garibaldi, tutelando l’incolumità di cittadini e operatori. Un ringraziamento che sottolinea l’importanza di azioni tempestive in situazioni di emergenza.
Fiva Confcommercio Cervia e Anva Confesercenti Cervia desiderano rivolgere pubblicamente il loro apprezzamento alla Polizia Locale di Cervia “per l’eccezionale impegno e la professionalità dimostrati in occasione dello svolgimento del recente mercato in Piazza Garibaldi”. Abbonati alla sezione di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
