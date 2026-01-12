Rischio Pfas nelle divise chiediamo chiarezza

I Vigili del Fuoco di Sassuolo e dell’Emilia-Romagna chiedono maggiore trasparenza riguardo al rischio Pfas nelle divise di protezione. Oltre alla carenza di personale, la preoccupazione riguarda la possibile presenza di sostanze tossiche nei dispositivi di protezione individuale. Sindacati e lavoratori desiderano chiarimenti per garantire la sicurezza e la salute di chi opera quotidianamente sul campo.

Non è solo la carenza di personale nel distaccamento di Sassuolo a preoccupare i Vigili del Fuoco. In questi giorni, anche in Emilia-Romagna, i sindacati sono scesi nuovamente in campo per chiedere risposte e tutele rispetto al possibile rischio legato alla presenza di Pfas nei dispositivi di protezione individuale utilizzati dal personale. I Pfas sono una famiglia di composti chimici molto persistenti nell’ambiente, tanto da essere definiti "inquinanti eterni". Una volta assorbiti dall’organismo, possono accumularsi nel tempo ed essere dannosi, in particolare per la salute di reni, tiroide, fegato e sistema cardiovascolare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Rischio Pfas nelle divise, chiediamo chiarezza" Leggi anche: Lavori al Palazzo Comunale, Pranzini (Pd): "Chiediamo chiarezza sulle tempistiche" Leggi anche: “Chiediamo chiarezza sulla presenza di Hannoun in iniziative con la Sindaca Ferdinandi" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Rischio Pfas nelle divise, chiediamo chiarezza. "Rischio Pfas nelle divise, chiediamo chiarezza" - Allarme per la possibile presenza di sostanze nocive per la salute negli indumenti protettivi. msn.com

Pfas. Ciclo alterato e fertilità a rischio per le donne del Veneto più esposte agli inquinanti - Uno studio condotto dall’Università di Padova evidenzia un significativo ritardo della prima mestruazione (di almeno sei mesi) e una maggior frequenza di alterazioni del ciclo tra le ragazze ventenni ... quotidianosanita.it

Pfas. Per i neonati più rischio malformazioni. Lo studio del Veneto scuote la politica - Lo studio sugli esiti materni e neonatali a cura del Registro Nascita – Coordinamento Malattie Rare Regione Veneto evidenzia, tra i bimbi nati nelle zone più esposte ai Pfas, una maggiore incidenza di ... quotidianosanita.it

Uno studio svedese mostra che l’esposizione prolungata all’ #acqua potabile contaminata da #PFAS aumenta il rischio di ictus infarto e mortalità cardiovascolare nelle persone esposte rispetto ai non esposti. L'articolo di Le Monde #10gennaio x.com

Il pesce che portiamo sulle nostre tavole ci espone al pericolo #Pfas. Una nuova mappa globale rivela come il commercio internazionale, soprattutto europeo, sposti il rischio in tutto il mondo... - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.