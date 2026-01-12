Rinnovo rete gas a Modena lavori in via San Paolo

A partire da mercoledì 14 gennaio, Inrete Distribuzione Energia, società del Gruppo Hera, procederà con il rinnovo della rete del gas in via San Paolo, nel centro di Modena. L’intervento, realizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha l’obiettivo di migliorare la sicurezza e l’efficienza della distribuzione del gas naturale nella zona. I lavori si svolgeranno secondo il piano stabilito e nel rispetto delle normative di sicurezza.

