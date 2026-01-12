Rimini saluta gli eventi del Natale in centinaia per la Befana dei Pompieri e la Befana Borgo Run

A Rimini si sono svolti nuovamente, domenica 11 gennaio, gli eventi natalizi riprogrammati dopo il rinvio causato dalla neve. La Befana dei Pompieri si è tenuta in Piazza Malatesta, mentre la Befana Borgo Run ha animato il Borgo San Giuliano. Questi appuntamenti, partecipati da centinaia di persone, hanno concluso le festività natalizie nella città, offrendo momenti di tradizione e convivialità.

Dopo il rinvio causato dalla neve dello scorso 6 gennaio, domenica (11 gennaio) si sono svolte a Rimini la Befana dei Pompieri in Piazza Malatesta e la Befana Borgo Run al Borgo San Giuliano. L’evento curato dai Vigili del Fuoco ha proposto anche attività didattiche dove i bambini hanno potuto. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Leggi anche: Rimini in festa: domenica il recupero degli eventi rinviati tra Befana dei Pompieri e Borgo Run Leggi anche: Befana 2026 a Firenze: tutti gli eventi dei vigili del fuoco Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Ultimi giorni per vivere la magia del Natale ‘vista mare’; Cattolica brinda al successo degli eventi di Natale e capodanno, il Bosco di luce prorogato; Natale al Mare saluta: domani (martedi) l'ultima giornata del villaggio in piazza Costa; Rimini in festa: domenica il recupero degli eventi rinviati tra Befana dei Pompieri e Borgo Run. Rimini, il weekend cala il sipario sul presepe di sabbia e il Rimini Ice Village - Si avvicina la chiusura di due delle attrazioni più amate del Natale riminese: il Presepe di Sabbia e il Rimini Ice Village che saranno aperti fino a domenica ... chiamamicitta.it

Dopo il Capodanno, prosegue la festa a Rimini: ecco gli eventi fino all'Epifania - La festa prosegue nei prossimi giorni con gli appuntamenti culturali e musicali che accompagneranno la città fino all’Epifania, confermando Rimini come una delle destinazioni italiane più attrattive p ... altarimini.it

A Rimini 'Il sogno del Natale', 100 chilometri di luci - un'illuminazione coordinata lunga 100 chilometri dal centro ai borghi fino al mare d'inverno - ansa.it

La selezione maschile di Puglia saluta una Rimini innevata dopo l'ottavo posto al Memorial Fabbri, torneo per rappresentative regionale under 14. Nell'ultimo confronto della manifestazione, i ragazzi pugliesi hanno ceduto ai pari età di Emilia-Romagna Azz - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.