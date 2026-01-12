Rigore tolto alla Cremonese Feliciani salvato dal Var sul contatto Locatelli-Johnsen Espulso Nicola per proteste – FOTO

Durante la partita tra Cremonese e Juventus, l’arbitro Feliciani ha annullato un rigore alla squadra ospite, giudicando erroneamente un contatto tra Locatelli e Johnsen. Il VAR è intervenuto per correggere la decisione, salvando il risultato. Nel corso del match, l’allenatore Nicola è stato espulso per proteste. La cronaca della partita evidenzia alcuni momenti di discussione e decisioni arbitrarie che hanno influenzato il risultato finale.

Rigore tolto alla Cremonese, abbaglio di Feliciani sul contatto Locatelli-Johnsen. Espulso Nicola per proteste dopo l’intervento del Var. Il clima all’Allianz Stadium si infiamma al minuto 24 per un episodio da moviola che ha tenuto con il fiato sospeso i tifosi di Juventus e Cremonese. Su una ripartenza veloce degli ospiti, si accende un contatto sospetto all’interno dell’area bianconera tra Manuel Locatelli e il grigiorosso Dennis Johnsen. L’arbitro Ermanno Feliciani non ha avuto dubbi in prima battuta, indicando immediatamente il dischetto del rigore tra le proteste dei giocatori juventini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rigore tolto alla Cremonese, Feliciani salvato dal Var sul contatto Locatelli-Johnsen. Espulso Nicola per proteste – FOTO Leggi anche: Moviola Inter Napoli: tante polemiche sul contatto Rrahmani-Mkhitaryan: dal contatto in area di rigore alle proteste di Conte Leggi anche: Contatto Castellanos-Terracciano in area, niente rigore: proteste in Lazio-Cremonese La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Moviola Juventus-Cremonese, c'era il rigore al 24'? Prima assegnato, poi tolto: cosa è successo - Dopo aver visionato l'episodio al VAR, però, il direttore di gara decide di eliminare il penalty: caso limite, ma l'intervento di ... goal.com

