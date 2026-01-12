Rifiuti abbandonati a Monopoli scattano maxi multa e sospensione della patente

A Monopoli, un residente della provincia di Bari è stato sanzionato con una multa che può raggiungere i 18.000 euro e la sospensione della patente, a seguito di abbandono di rifiuti. L'intervento della polizia locale ha portato alla denuncia dell’autore, nel quadro di iniziative volte a tutelare l’ambiente e a contrastare l’abbandono illecito di rifiuti sul territorio.

Rifiuti abbandonati e roghi abusivi: l’Asinara nel mirino degli incivili Sanzionati dai carabinieri anche gli operatori della raccolta differenziata: un mezzo si era impantanato nella zona vietata del parco - facebook.com facebook

Borgo Nuovo continuano gli ingombranti e i rifiuti abbandonati accanto ai contenitori per la differenziata nelle vie: Cellini, Michelangelo, Bernini, largo Collesano. Foto prima e foto dopo #decorourbano x.com

