Riecco la Cremonese | Spalletti iniziò con lei Confermato David per cercare lo scatto

Settantadue giorni dopo, Luciano Spalletti e la Juventus tornano a incontrare la Cremonese, squadra che aveva iniziato la sua avventura con lui. Stasera allo Stadium, la Juventus punta a consolidare la posizione in classifica in vista della sfida contro il Napoli, prevista per il 25 gennaio. Prima, ci saranno le trasferte di Cagliari e il match di Champions contro il Benfica, impegni importanti nel percorso di recupero e crescita della squadra.

Settantadue giorni dopo, Luciano Spalletti e la Juventus ritrovano la Cremonese. Stasera, allo Stadium, la Signora cercherà di fare un altro passo in avanti in classifica per avvicinarsi nel migliore dei modi alla sfida contro il Napoli del 25 gennaio: prima di quella data ci saranno ancora la trasferta di Cagliari di sabato e il match di Champions contro il Benfica, impegni certo non banali e da affrontare dopo avere comunque rimesso in piedi le due classifiche. Siccome però la base di partenza non era granché, ecco che non è (più) permesso alzare il piede dall'acceleratore. Per di più, l'ultima gara casalinga ha visto i bianconeri inciampare contro il Lecce e allora diventa ovvio immaginare stasera una Juve subito aggressiva. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Riecco la Cremonese: Spalletti iniziò con lei. Confermato David per cercare lo scatto Leggi anche: Juventus, Spalletti criptico su Chiesa e premia David! Un big fuori con la Cremonese Leggi anche: Alessandro Basciano ufficializza la storia con Ginevra Milia, lo scatto che segna il nuovo inizio dopo Codegoni Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Riecco la Cremonese: Spalletti iniziò con lei. Confermato David per cercare lo scatto - Stasera, allo Stadium, la Signora cercherà di fare un altro passo in avanti in classifica per avvicinarsi nel migliore ... ilgiornale.it

Pagina 1 | Juve-Cremonese, la probabile formazione di Spalletti: dai fedelissimi ai dubbi in difesa e in attacco - Le possibili scelte dell'allenatore bianconero in vista della prossima partita di campionato contro la squadra allenata da Nicola ... msn.com

Riecco Conceicao e Kelly per Juve-Cremonese, Spalletti sorride. Per Rugani e Gatti serve tempo - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.