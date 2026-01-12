Ricetta per il successo in Cina nel 2026 | collaborazione tra capitali cinesi e imprese italiane

Un evento presso Deloitte Italia a Milano ha evidenziato come la collaborazione tra investitori cinesi e imprese italiane possa rappresentare una strategia efficace per il successo nel mercato cinese nel 2026. L'incontro ha sottolineato l'importanza di costruire rapporti di fiducia e partnership solide, offrendo alle aziende italiane opportunità di crescita e sviluppo in un contesto economico in continua evoluzione.

Presso Deloitte Italia a Milano si è tenuto un importante evento per aiutare le imprese italiane ad orientarsi nel futuro dell'economia cinese: ci sono buone notizie una ricetta fatta di collaborazione fra investitori cinesi e aziende italiane potrebbe essere la chiave del successo nel 2026.

