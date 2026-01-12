Ricercato in Europa per furti d' auto arrestato un palermitano

I carabinieri di Lascari e Cefalù hanno eseguito un mandato d'arresto europeo nei confronti di un uomo di 59 anni di Palermo, ricercato per coinvolgimento in un'organizzazione criminale e sospettato di furti d'auto. L’arresto si inserisce nelle attività di contrasto alle reti criminali che operano su scala internazionale, contribuendo alla sicurezza e alla legalità sul territorio.

I carabinieri della stazione di Lascari, insieme ai colleghi della sezione radiomobile della Compagnia di Cefalù, hanno eseguito un mandato d'arresto europeo nei confronti di un 59enne palermitano, ricercato a livello internazionale e accusato di aver fatto parte di un'organizzazione criminale.

