Ricavi da 5 milioni e 112 dipendenti | chi gestisce il business dei rimpatri a Milano

A Milano, il settore dei rimpatri gestisce un volume di ricavi di circa 5 milioni di euro e impiega 112 dipendenti. Le operazioni quotidiane sono spesso imprevedibili, come dimostra la frase:

“Il giovedì si rimpatriano le persone tunisine. Se arriva una chiamata, non si sa cosa può succedere”. È in questo clima di attesa e terrore che un uomo detenuto nel Cpr di Milano, regolarmente sul territorio e in attesa della pronuncia della commissione territoriale, arriva davanti al suo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Leggi anche: Vi spiego chi gestisce il business dei migranti a Firenze

Leggi anche: «La cooperativa che gestisce l’asporto dei rifiuti non paga i suoi dipendenti da agosto»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

MediaTek vira sugli ASIC IA: partnership Google TPU v7.

Sparco: “Puntiamo ai 200 milioni di ricavi. Il prossimo anno tre partner in F1” x.com

Forza Horizon 5 ha superato le 5 milioni di copie vendute su PS5 e ha generato oltre 300 milioni di dollari in ricavi per Xbox, grazie al suo porting di grande successo. https://gametimers.it/forza-horizon-5-ha-venduto-oltre-5-milioni-di-copie-su-ps5-e-generat - facebook.com facebook